Навчання прикордонників на Донеччині. Фото: штаб ООС

https://racurs.ua/ua/n162366-znyschuvaty-voroga-iz-zenitok-vchylysya-prykordonnyky-na-donechchyni-foto.html

Ракурс

Польові навчання з стрільбами провели українські прикордонники на Донеччини.

Спеціалісти бойової спрямованості ДПСУ вдосконалили навички застосування зенітних установок. Бійці таким чином удосконалювали знання та навички українських військовослужбовців. Про це 31 жовтня повідомив штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

Під час навчань бійці прикордонного загону здійснили марш та розгортання на позиціях в районі виконання завдань. Згодом вони вчилися знищувати умовного ворога з протитанкових гранатометів різних систем, зенітних установок та озброєння бойових машин.

Також під час навчань увагу приділили тренуванню з інженерної підготовки та тактичної медицини.

Нагадаємо, на початку жовтня Збройні сили України провели тренування з завдання умовних ракетних ударів. Стрільби відпрацювали на одному з полігонів бойової підготовки у Херсонській області.