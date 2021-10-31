В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: Світлана Горбунова-Рубан

https://racurs.ua/ua/n162380-3-tys-harkiv-yan-za-piv-dnya-otrymaly-scheplennya-na-vyborchyh-dilnycyah.html

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У Харкові, де сьогодні, 31 жовтня, відбуваються позачергові вибори мера міста, щеплення від коронавірусу на виборчих дільницях станом на 14.00 отримали 3 тис. осіб. Для цього були облаштовані 40 спеціальних пунктів.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан.

Горбунова-Рубан зазначила, що це дані першої зміни медиків, яка працювала у таких пунктах з 9.00 до 14.00. Далі, до 18.00, щеплення громадян здійснювала друга зміна.

Сьогодні ввечері і завтра всі, хто сьогодні провакцинуються на наших виборчих дільницях, будуть занесені в систему «Дія» і там буде інформація про те, що людина провакцинувалася, — запевнила Горбунова-Рубан. — Тому, куди б не прийшла людина на другу вакцинацію, лікар подивиться в систему «Дія», побачить, що ця людина провакцинувалася, і вирішить питання про другу вакцинацію.



Чиновниця наголосила, що отримати щеплення також можна в центрах вакцинації, які працюють у поліклініках, торгових центрах та на ринках. За її словами, для максимальної імунізації населення Харкова задіяли 150 медичних бригад, укомплектованих 600 медичними працівниками. 328 із них були задіяні на виборчих дільницях.