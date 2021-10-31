В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Светлана Горбунова-Рубан

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В Харькове, где сегодня, 31 октября, проходят внеочередные выборы мэра города, прививки от коронавируса на избирательных участках по состоянию на 14.00 получили 3 тыс. человек. Для этого были обустроены 40 специальных пунктов.

Об этом на брифинге сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Горбунова-Рубан отметила, что это данные первой смены медиков, работавшей в таких пунктах с 9.00 до 14.00. Далее, до 18.00, прививку граждан осуществляла вторая смена.

Сегодня вечером и завтра все, кто сегодня провакцинируются на наших избирательных участках, будут занесены в систему «Дія» и там будет информация о том, что человек провакцинировался, — заверила Горбунова-Рубан. — Поэтому, куда бы ни пришел человек на вторую вакцинацию, врач посмотрит в систему «Дія», увидит, что этот человек провакцинировался и решит вопрос о второй вакцинации".

Чиновница подчеркнула, что получить прививку также можно в центрах вакцинации, работающих в поликлиниках, торговых центрах и рынках. По ее словам, для максимальной иммунизации населения Харькова задействовали 150 медицинских бригад, укомплектованных 600 медицинскими работниками. 328 из них были задействованы на избирательных участках.