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Ракурс
Оккупанты продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото: Aviation EXplorer

Боевики снова срывали «тишину» и запустили беспилотник

31 окт 2021, 19:46
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Российско-террористические войска на Донбассе продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня. С начала сегодняшних суток, 31 октября, зафиксированы восемь случаев нарушения боевиками режима «тишины».

В результате боевую травму получил украинский военный. Ему предоставили медицинскую помощь и эвакуировали в медучреждение. Состояние здоровья военного — удовлетворительное. Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук штаба Операции объединенных сил.

Зафиксированы следующие нарушения режима прекращения огня оккупантами:


  • вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем;
  • в районе Светлодарска и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов;
  • недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм;
  • в сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы;
  • в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно «Орлан-10» (многоцелевой беспилотник российского производства), с пересечением линии столкновения.

Отмечается, что украинские военные, чтобы заставить противника прекратить огневую активность, открывали ответный огонь.

Напомним, по информации американских СМИ, Россия снова перекидывает войска к украинским границам.

Источник: Ракурс


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