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В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим, фото: Константин Усов
Единый скоростной режим вводят в Киеве — деталиhttps://racurs.ua/n162378-edinyy-skorostnoy-rejim-vvodyat-v-kieve-detali.htmlРакурс
В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.
В ночь с 31 октября по 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час, — отметил Усов.
По его словам, изменениям подвергнутся семь участков улично-дорожной сети столицы:
- Набережное шоссе;
- Приднепровское шоссе;
- Столичное шоссе;
- проспект Бажана;
- улица Саперно-Слободская;
- улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков;
- проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака.
Таким образом, в период с 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по путям Киева будет составлять 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.
Напомним, в Украине недавно обновили ПДД.
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