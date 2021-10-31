В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим, фото: Константин Усов

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Ракурс

В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

В ночь с 31 октября по 1 ноября Центр организации дорожного движения демонтирует 90 дорожных знаков 3.29 «Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час, — отметил Усов.

По его словам, изменениям подвергнутся семь участков улично-дорожной сети столицы:

Набережное шоссе;

Приднепровское шоссе;

Столичное шоссе;

проспект Бажана;

улица Саперно-Слободская;

улица Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков;

проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака.

Таким образом, в период с 1 ноября по 1 апреля максимально разрешенная скорость движения по путям Киева будет составлять 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Напомним, в Украине недавно обновили ПДД.