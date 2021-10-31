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Ракурс
У Києві з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим, фото: Костянтин Усов

Єдиний швидкісний режим запроваджують у Києві — деталі

31 жов 2021, 19:09
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У Києві з 1 листопада запроваджуються єдиний швидкісний режим.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину, — зазначив Усов.

За його словами, змін зазнають сім ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:


  • Набережне шосе;
  • Наддніпрянське шосе;
  • Столичне шосе;
  • проспект Бажана;
  • вулиця Саперно-Слобідська;
  • вулиця Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків;
  • проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

Таким чином, у період з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва становитиме 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Нагадаємо, в Україні нещодавно оновили Правила дорожнього руху.

Джерело: Ракурс


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