У Києві з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим, фото: Костянтин Усов

https://racurs.ua/ua/n162378-iedynyy-shvydkisnyy-rejym-zaprovadjuut-u-kyievi-detali.html

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У Києві з 1 листопада запроваджуються єдиний швидкісний режим.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 «Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину, — зазначив Усов.

За його словами, змін зазнають сім ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:

Набережне шосе;

Наддніпрянське шосе;

Столичне шосе;

проспект Бажана;

вулиця Саперно-Слобідська;

вулиця Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків;

проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака.

Таким чином, у період з 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва становитиме 50 км/год, крім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Нагадаємо, в Україні нещодавно оновили Правила дорожнього руху.