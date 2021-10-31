Наслідки інциденту, фото: прес-служба поліції Латвії

https://racurs.ua/ua/n162377-porushnyk-karantynu-pidirvav-avtomobil-u-latviyi-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

У Латвії порушник запровадженої у зв’язку з спалахом епідемії коронавірусу комендантської години, підірвав автомобіль під час спроби втекти від правоохоронців.

Інцидент стався в ніч на 30 жовтня в місті Гулбені, повідомляє прес-служба поліції Латвії.

Зазначається, що поліцейські, проводячи перевірку одного з будинків, помітили автомобіль Volkswagen.

Правоохоронці включили проблискові маячки і зупинили автомобіль для перевірки причин, через які людина перебуває поза своїм місцем проживання під час дії комендантської години, — зазначається в повідомленні.

Коли полійцейські підійшли до автомобіля для перевірки документів, водій, прочинивши вікно, передав їх. Проте згодом він несподівано влаштував вибух — підірвав газовий балон, кий був в автомобілі.

Внаслідок сильного вибуху обох поліцейських відкинуло від автомобіля, а самого водія викинуло з транспортного засобу.

Скориставшись ситуацією, чоловік сів у машину поліції і спробував її викрасти, — зазначається в повідомленні. — Один з поліцейських, який отримав незначні травми в результаті вибуху, помітив ситуацію і негайно кинувся її зупиняти.

Зазначається, що порушник карантину також напав на цього поліцейського, безуспішно намагаючись заволодіти його службовою зброєю. Зрештою на місце інциденту прибули додаткові сили поліції.

Одного з поліцейських, який зазнав тяжчих ушкоджень, госпіталізували. Самому винуватцю вибуху медична допомога не знадобилася, його затримали та відправили до СІЗО.

У поліції зазначають, що мотиви затриманого, який раніше не потрапляв в поле зору правоохоронців, були пов’язані з ситуацією довкола COVID-19.