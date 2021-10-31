Последствия инцидента, фото: пресс-служба полиции Латвии

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Ракурс

В Латвии нарушитель введенной в связи со вспышкой эпидемии коронавируса комендантского часа взорвал автомобиль во время попытки скрыться от правоохранителей.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в городе Гулбене, сообщает пресс-служба полиции Латвии.

Отмечается, что полицейские, проводя проверку одного из домов, заметили автомобиль Volkswagen.

Правоохранители включили проблесковые маячки и остановили автомобиль для проверки причин, по которым человек находится вне своего места жительства во время действия комендантского часа, — отмечается в сообщении.

Когда полицейские подошли к автомобилю для проверки документов, водитель, приоткрыв окно, передал их. Однако впоследствии он неожиданно устроил взрыв — взорвал газовый баллон, который был в автомобиле.

В результате сильного взрыва обоих полицейских отбросило от автомобиля, а самого водителя выбросило из транспортного средства.

Воспользовавшись ситуацией, мужчина сел в машину полиции и попытался угнать ее, — отмечается в сообщении. — Один из полицейских, получивший незначительные травмы в результате взрыва, заметил ситуацию и немедленно бросился ее останавливать.

Отмечается, что нарушитель карантина также напал на полицейского, безуспешно пытаясь завладеть его служебным оружием. В конце концов, на место инцидента прибыли дополнительные силы полиции.

Одного из полицейских, получившего более тяжелые повреждения, госпитализировали. Самому виновнику взрыва медицинская помощь не понадобилась, его задержали и отправили в СИЗО.

В полиции отмечают, что мотивы задержанного, ранее не попадавшего в поле зрения правоохранителей, были связаны с ситуацией вокруг COVID-19.