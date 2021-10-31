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Ракурс
Посольство США в Киеве высмеяло российскую пропаганду, кадр из видео

Посольство США высмеяло российскую пропаганду в ролике к Хэллоуину (ВИДЕО)

31 окт 2021, 17:58
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Посольство США в Киеве опубликовало ролик к празднику Хэллоуина, который отмечают в ночь на 1 ноября.

В этом видео, опубликованном на странице посольства в социальной сети Фейсбук, высмеиваются российские фейки.

На видео можно увидеть, как человек в маске орла с герба США заходит в здание посольства, берет кофе, после чего отправляется в кабинет, где работает сотрудник с лицом символа Хэллоуина — «Фонаря Джека», чтобы передать ему папку с документами.

На вопрос «Фонаря Джека», о чем в них идет речь, звучит ответ: «российская дезинформация».

О, ужас! — реагирует «Фонарь Джек».


Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!, — подписало видео посольство.

Напомним, в августе песней «Мой друг» дипломаты посольства США поздравили Украину по случаю 30-летия Независимости.

Источник: Ракурс


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