Посольство США в Киеве высмеяло российскую пропаганду, кадр из видео

https://racurs.ua/n162376-posolstvo-ssha-vysmeyalo-rossiyskuu-propagandu-v-rolike-k-hellouinu-video.html

Ракурс

Посольство США в Киеве опубликовало ролик к празднику Хэллоуина, который отмечают в ночь на 1 ноября.

В этом видео, опубликованном на странице посольства в социальной сети Фейсбук, высмеиваются российские фейки.

На видео можно увидеть, как человек в маске орла с герба США заходит в здание посольства, берет кофе, после чего отправляется в кабинет, где работает сотрудник с лицом символа Хэллоуина — «Фонаря Джека», чтобы передать ему папку с документами.

На вопрос «Фонаря Джека», о чем в них идет речь, звучит ответ: «российская дезинформация».

О, ужас! — реагирует «Фонарь Джек».

Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!, — подписало видео посольство.

Напомним, в августе песней «Мой друг» дипломаты посольства США поздравили Украину по случаю 30-летия Независимости.