В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Черновицкая ОГА

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Коронавирус продолжает активно распространяться среди украинцев.

Реанимации всех госпитальных баз Черновцов, где лечат больных коронавирусной болезнью COVID-19, загружены на 100%. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА со ссылкой на озвученную во время заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям информацию.

Отмечается, что самые высокие показатели в Городской больнице № 4 и № 3: 100% и 93% соответственно.

За минувшие сутки, 30 октября, в области госпитализировали 169 человек.

Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это очень большое число, — подчеркнул директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный. — Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от недуга.

Коронавирус на Буковине 30 октября унес жизни 16 человек.

Отмечается, что в области уже 27 человек привлечены к административной ответственности из-за нарушения требований карантина, еще 75 буковинцам предоставили соответствующие рекомендации.

Напомним, недавно стало известно, считает ли разведка США коронавирус биологическим оружием.