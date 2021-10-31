В Испании погиб 55-летний участник забега быков

https://racurs.ua/n162374-pogib-uchastnik-vozobnovlennogo-zabega-bykov-v-ispanii.html

Ракурс

В Испании погиб участник традиционного забега с быками, который был возобновлен после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Погибший — 55-летний мужчина — умер в результате потери крови после того, как ему был нанесен удар рогами, сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел 30 октября в расположенном на востоке Испании муниципалитете Онда (автономное сообщество Валенсия).

Отмечается, что погибший подвергся неоднократным нападениям быка, другие участники пытались отвлечь животное, но их усилия не увенчались успехом. Мужчина получил ранение бедра, которое задело и артерию, а также ранение головы. Он скончался в больнице соседнего города Вильярреал.

В результате местные власти отменили все остальные дальнейшие забеги с быками, которые должны были состояться в рамках фестиваля, который заканчивается 31 октября.

Этот трагический случай стал первой смертью участника возобновленных забегов с быками. В Испании в последние годы усилились дебаты о необходимости полной отмены таких мероприятий. В результате лишь небольшая часть забегов с быками возобновилась после снятия вызванных эпидемией коронавируса ограничений.

Источник: The Guardian