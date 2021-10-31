В Іспанії загинув 55-річний учасник забігу биків

https://racurs.ua/ua/n162374-zagynuv-uchasnyk-ponovlenogo-zabigu-bykiv-v-ispaniyi.html

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В Іспанії загинув учасник традиційного забігу з биками, який поновили після тривалої перерви, спричиненої пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Загиблий — 55-річний чоловік — помер внаслідок втрати крові після того, як йому було завдано удару рогами, повідомляє видання The Guardian.

Інцидент стався 30 жовтня в розташованому на сході Іспанії муніципалітеті Онда (автономна спільнота Валенсія).

Зазначається, що загиблий зазнав неодноразових нападів бика, інші учасники намагалися відволікти тварину, але їхні зусилля не увінчалися успіхом. Чоловік отримав поранення стегна, яке зачепило й артерію, а також поранення голови. Він помер у лікарні сусіднього міста Вільярреал.

В результаті місцева влада скасувала всі інші подальші забіги з биками, які мали відбутися в межах фестивалю, що закінчується 31 жовтня.

Цей трагічний випадок став першою смертю учасника поновлених забігів із биками. В Іспанії в останні роки посилилися дебати щодо необхідності повного скасування таких заходів. В результаті лише невелика частина забігів із биками поновилася після зняття спричинених епідемією коронавірусу обмежень.

Джерело: The Guardian