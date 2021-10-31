Пчелы также прибегают к социальному дистанцированию

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Пчелы, как и люди, также прибегают к социальному дистанцированию ради борьбы с болезнями.

Это установили ученые из Университета Сассари (Италии), которые исследовали, как медоносные пчелы защищаются от эктопаразитов Varroa destructor, переносящих различные вирусы, сообщает издание Phys.org.

Оказалось, что в случае появления в улье зараженных особей пчелы начинают выдерживать необходимую социальную дистанцию, чтобы защитить себя и потомство.

Медоносные пчелы — социальные животные, поскольку они извлекают пользу из разделения обязанностей и взаимодействия, такого как взаимный груминг (гигиеническая чистка пчел друг другом — ред.). Но когда эта социальная деятельность может увеличить риск заражения, пчелы, похоже, эволюционировали, чтобы сбалансировать риски и выгоды, приняв социальное дистанцирование, — отмечают ученые.

Отмечается, что примеры социального дистанцирования были обнаружены у разных видов животных, разделенных миллионами лет эволюции: от бабуинов, реже помогающих чиститься особям с желудочно-кишечными инфекциями, до муравьев, зараженных патогенным грибком, отходящих в «пригород» муравейника.

Ученые отмечают, что клещ Varroa destructor является одним из главных врагов пчел, поскольку он оказывает ряд вредных воздействий на этих животных как на индивидуальном уровне, так и на уровне колонии, включая передачу вирусов.

Колонии медоносных пчел состоят из двух основных отсеков:

внешнего — занятого фуражирами, которые доставляют в улей нектар;

внутреннего — населенного кормилицами, маточниками и расплодом.

Такое принудительное разделение внутри колонии приводит к меньшему взаимодействию между двумя отсеками и позволяет защитить наиболее ценных особей — маток, молодых пчел и расплод — от внешней среды и таким образом от проникновения болезней.

Сравнивая колонии, пораженные клещом Varroa, со здоровыми, исследователи обнаружили, что один тип поведения — так называемые кормовые танцы, которые могут увеличить вероятность передачи клещей, встречались реже в центральных частях улья, если он был заражен.

Ученые также обнаружили, что груминг стал более сосредоточенным в центральной части улья.

По словам ученых, в ответ на заражение в целом фуражирки (старшие пчелы) двигаются к периферии гнезда, тогда как молодые пчелы-кормилицы и пчелы-смотрительницы двигаются в его центр, что приводит к увеличению расстояния между двумя группами.

По мнению ученых, колонии медоносных пчел являются идеальной моделью для изучения социального дистанцирования для понимания ценности и эффективности такого поведения.

Их способность адаптировать свою социальную структуру и уменьшать контакты между особями в ответ на угрозу заболевания позволяет им максимизировать преимущества социальных взаимодействий, где это возможно, и минимизировать риск инфекционных заболеваний, когда это необходимо, — подчеркивают исследователи.

Источник: Phys.org