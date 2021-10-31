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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Чернівецька ОДА

На 100% завантажені реанімації усіх госпіталів Чернівців, де лікують COVID-19

31 жов 2021, 17:17
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Коронавірус продовжує активно поширюватися серед українців.

Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, завантажені на 100%. Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА з посиланням на озвучену під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій інформацію.

Зазначається, що найвищі показники у Міській лікарні № 4 та № 3: 100% і 93% відповідно.

За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей.

Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число, — наголосив директор Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької ОДА Олег Чорний. —  Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож маємо робити все, аби уберегти себе та своїх рідних від недуги.

Коронавірус на Буковині 30 жовтня забрав життя 16 осіб.


Зазначається, що в області вже 27 осіб притягнули до адміністративної відповідальності через порушення вимог карантину, ще 75 буковинцям надали відповідні рекомендації.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи вважає розвідка США коронавірус біологічною зброєю.

Джерело: Ракурс


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