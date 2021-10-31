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Ракурс
Посольство США у Києві висміяло російську пропаганду, кадр з відео

Посольство США висміяло російську пропаганду в ролику до Хелловіну (ВІДЕО)

31 жов 2021, 17:58
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Посольство США в Києві опублікувало ролик до свята Хелловіну, яке відзначають у ніч на 1 листопада.

У цьому відео, опублікованому на сторінці посольства в соціальній мережі Фейсбук, висміюються російські фейки.

На відео можна побачити, як людина в масці орла з герба США заходить до будівлі посольства, бере каву, після чого вирушає до кабінету, де працює співробітник з обличчям символу Хелловіну — «Ліхтаря Джека», щоб передати йому папку з документами.

На запитанння «Ліхтаря Джека», про що у них йдеться, лунає відповідь: «російська дезінформація».

О, жахіття! — реагує «Ліхтар Джек».


Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну!, — підписало відео посольство.

Нагадаємо, у серпні піснею «Мій друг» дипломати посольства США привітали Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Джерело: Ракурс


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