Посольство США у Києві висміяло російську пропаганду, кадр з відео

https://racurs.ua/ua/n162376-posolstvo-ssha-vysmiyalo-rosiysku-propagandu-v-rolyku-do-hellovinu-video.html

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Посольство США в Києві опублікувало ролик до свята Хелловіну, яке відзначають у ніч на 1 листопада.

У цьому відео, опублікованому на сторінці посольства в соціальній мережі Фейсбук, висміюються російські фейки.

На відео можна побачити, як людина в масці орла з герба США заходить до будівлі посольства, бере каву, після чого вирушає до кабінету, де працює співробітник з обличчям символу Хелловіну — «Ліхтаря Джека», щоб передати йому папку з документами.

На запитанння «Ліхтаря Джека», про що у них йдеться, лунає відповідь: «російська дезінформація».

О, жахіття! — реагує «Ліхтар Джек».

Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну!, — підписало відео посольство.

Нагадаємо, у серпні піснею «Мій друг» дипломати посольства США привітали Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.