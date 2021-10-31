Россия перебросила к украинским границам войска и танки. Фото: RT

https://racurs.ua/n162369-rossiya-perebrosila-k-ukrainskim-granicam-voyska-i-tanki-washington-post.html

Ракурс

Российские войска снова продолжают скапливаться возле украинских границ.

Переброску войск страны-агрессора к украино-российской границе фиксируют американские и европейские чиновники. Союзники Украины видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Об этом пишет издание Washington Post.

Отмечается, что последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад РФ. В Евросоюзе и Соединенных Штатах начали фиксировать перемещение войск после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».

Союзники зафиксировали, что подразделения 41-й общевойсковой армии ВС России, которые базируются в Новосибирске, присоединились к группировке возле украинских границ. Хотя сначала военные должны были вернуться в место своей дислокации. Также к границе с Украиной страна-агрессор перебросила 1-ю гвардейскую танковую армию.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в сентябре заявлял, что вблизи государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях в Крыму Россия развернула 46 батальонных тактических групп, 12 тактических групп, две ракетные бригады, четыре отряда специального назначения, а также группу катеров и группу вертолетов. Общая численность группировки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей составляла более 37 тыс. лиц.

Источник: Washington Post