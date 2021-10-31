Прекратить использовать название «Байрактар» призвала Украину Турция

Беспилотник Bayraktar. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n162368-prekratit-ispolzovat-nazvanie-bayraktar-prizvala-ukrainu-turciya.html

Ракурс

Называть «Байрактарами» купленные турецкие ударные беспилотники должна прекратить Украина.

Эти дроны были изготовлены в Турции, но сейчас они принадлежат Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита G20, сообщает ABC Gazetesi

Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, русским или украинским. Если государство покупает его у нас, это уже не турецкий продукт. Возможно, он был произведен в Турции, но он принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то обвинять. Иногда во время нашей борьбы с терроризмом в разных странах мы сталкиваемся с разным оружием из разных стран, в том числе из России. Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название, — отметил дипломат.

Напомним, в ноябре 2018 года Украина купила у Турции беспилотники Bayraktar на сумму 69 млн долл. Сейчас на вооружении украинской армии есть 12 таких БПЛА. До 2023 года наша страна хочет закупить еще 24 дрона.

Вооруженные силы Украины 27 октября впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. В тот день боевики обстреливали позиции ООС, что привело к смерти одного военного. Для ликвидации врага задействовали дрон. БПЛА не пересекал линии соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку из расчета оккупантов.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что «Байрактар» — это не наступательное оружие, а оборонительное, поэтому Вооруженные силы будут действовать и в дальнейшем в таком формате. Глава государства подчеркнул, что Украина не нарушает никаких договоренностей.

Источник: ABC Gazetesi