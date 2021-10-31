Припинити використовувати назву «Байрактар» закликала Україну Туреччина

Безпілотник Bayraktar. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n162368-prypynyty-vykorystovuvaty-nazvu-bayraktar-zaklykala-ukrayinu-turechchyna.html

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Називати «Байрактарами» куплені турецькі ударні безпілотники повинна припинити Україна.

Ці дрони були виготовлені в Туреччині, але зараз вони належать Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях саміту G20, повідомляє ABC Gazetesi

Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати. Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву, — зазначив дипломат.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Україна купила у Туреччини безпілотники Bayraktar на суму 69 млн дол. Зараз на озброєнні української армії є 12 таких БПЛА. До 2023 року наша країна хоче закупити ще 24 дрони.

Збройні сили України 27 жовтня вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі. Того дня бойовики обстрілювали позиції ООС, що призвело до смерті одного військового. Для ліквідації ворога задіяли дрон. БПЛА не перетинав лінії зіткнення й керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунку окупантів.

Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що Байрактар" — це не наступальна зброя, а оборонна, тому Збройні сили діятимуть й надалі в такому форматі. Глава держави наголосив, що Україна не порушує жодних домовленостей.

Джерело: ABC Gazetesi