Київ нічого не порушив - Зеленський та США прокоментували атаку “байрактарів”

https://racurs.ua/ua/n162327-kyyiv-nichogo-ne-porushyv-zelenskyy-ta-ssha-prokomentuvaly-ataku-bayraktariv.html

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Перше застосування турецьких бойових дронів «Байрактар» на Донбасі прокоментували президент України та Посольство США в Україні.

Американське диппредставництво відреагувало діаметрально протилежно, ніж німецькі офіційні представники, які висловили занепокоєність можливою ескалацією війни на Донбасі через знищення ракетою з дрону гаубиці бойовиків.

Сполучені Штати закликали «обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню». Але вони нагадали, що проросійські терористи використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил і порушували заходи, узгоджені торік.

Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості, — йдеться у заяві Посольства США.

Президент Володимир Зеленський сказав сьогодні в Одесі, що «Україна використовує зброю лише для захисту своєї території та не порушує жодних домовленостей».

Глава держави вважає, що «Байрактар» — це не наступальна зброя, а оборонна, тому Збройні сили діятимуть й надалі в такому форматі.

Нагадаємо, що 27 жовтня українські воїни вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar у війні проти російсько-окупаційних військ. В Генштабі ЗСУ повідомили, що з 14.25 до 15.15 батарея гаубиць Д-30 російських найманців обстрілювала позиції ООС поблизу Гранітного, внаслідок чого було поранено двох військовослужбовців ЗСУ, а потім один із них загинув.

Окупанти не відреагували на ноту припинити вогонь і після цього за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано «Байрактар».

Беспілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунку російсько-окупаційних військ. Після цього обстріл українських позицій припинився.

Раніше речник МЗС ФРН Андреа Зассе повідомила, що Німеччина в курсі застосування українськими силами безпілотника Bayraktar і закликала учасників конфлікту до деескалації і «стриманості» після використання Збройнии силами України «Байрактару» на фронті.