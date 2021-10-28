Посол України обурився реакцією Німеччини після удару Bayraktar на Донбасі

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився висловлюванням представника німецького МЗС про удар безпілотного літального апарату Bayraktar по позиціям проросійських бойовиків на Донбасі та заявив, що Київ «рішуче відкидає" їх.

На його думку, замість того, щоб висловлювати стурбованість ситуацією, Берлін має поставити Москву на місце і подвоїти зусилля для скликання саміту в «нормандському форматі».

Раніше речник МЗС ФРН Андреа Зассе повідомила, що Німеччина в курсі застосування українськими силами безпілотника Bayraktar і закликала учасників конфлікту до деескалації і «стриманості» після використання Збройнии силами України «Байрактару» на фронті.

Україна має законне право на самооборону, коли її територію день і ніч бомбять з російських важких озброєнь і коли гинуть мирні жителі та солдати. Тому ми закликаємо федеральний уряд замість того, щоб висловлювати стурбованість драматичною ситуацією на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника скликання нормандського саміту в Берліні, як було зумовлено, і поставити Москву на місце, — сказав Мельник в інтерв’ю «Більду».

Нагадаємо, що 27 жовтня українські воїни вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar у війні проти російсько-окупаційних військ. В Генштабі ЗСУ повідомили, що з 14.25 до 15.15 батарея гаубиць Д-30 російських найманців обстрілювала позиції ООС поблизу Гранітного, внаслідок чого було поранено двох військовослужбовців ЗСУ, а потім один із них загинув.

Окупанти не відреагували на ноту припинити вогонь і після цього за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано «Байрактар».

Беспілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунку російсько-окупаційних військ. Після цього обстріл українських позицій припинився. Джерело: «Більд»