Кара небесна від "Турецьких авіаліній" - експерти про превентивний удар "байрактара"

https://racurs.ua/ua/n162213-kara-nebesna-vid-tureckyh-avialiniy-eksperty-pro-preventyvnyy-udar-bayraktara.html

Ракурс

Перше застосування безпілотного ударного комплексу Bayraktar TB2, який в армії жартівливо називають «Турецькими авіалініями», спричинило жваву дискусію в експертному середовищі.

Деякі коментатори обурюються тому, що удар був слабким і точковим, адже на відео атаки Вayraktar TB2 по гаубиці терористів видно, що ракета зруйнувала саму артилеристську систему, а от її обслуга втекла.

Директор фонду «Повернись живим» Андрій Римарук вважає, що українські бойові безпілотники нанесли не превентивний удар чи удар з метою повного знищення противника.

За його словами, Bayraktar здійснив постріл однією з навчальних бомб типу МАМ-С, які «Укрспецекспорт» на початку 2021 року закупив для ЗСУ. Римарук упевнений, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ухвалив ідеальне рішення.

Це був гуманний характер дій, який припинив ворожий обстріл малою кров’ю, продемонструвавши довгоочікувані можливості, — написав Римарук на своїй сторінці у Фейсбук.

На його думку, знищення суто зброї окупантів позбавить РФ простору для маневру на дипломатичній арені та не дозволить робити гучні емоційні заяви, щоб підвищити градус бойових дій.

Саме цього вони намагались досягти, коли педалювали в інформаційному просторі фейки про захоплене село та сотні взятих в полон громадян РФ, — написав Римарук.

Крім того, в інформаційному полі слабкий удар пояснює, що атакували суто бойовиків, аби «заспокоїти» їх.

За його даними, «деморалізація противника пройшла на вищому рівні».

В телефонних розмовах бойовиків окрім страху та істерики більше нічого не чути. Звісно, лунають варіанти артилерійських обстрілів позицій ЗСУ тільки вночі, але й це не спрацює. Тому що Bayraktar TB2 просто ідеально працює в темну пору доби. Та й наступного разу кара небесна від «Турецьких авіаліній» буде справжньою, бойовою.

Нагадаємо, що 27 жовтня українські воїни вперше застосували турецький безпілотник Bayraktar у війні проти російсько-окупаційних військ. В Генштабі ЗСУ повідомили, що з 14.25 до 15.15 батарея гаубиць Д-30 російських найманців обстрілювала позиції ООС поблизу Гранітного, внаслідок чого було поранено двох військовослужбовців ЗСУ, а потім один із них загинув.

Окупанти не відреагували на ноту припинити вогонь і після цього за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано «Байрактар».

Беспілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунку російсько-окупаційних військ. Після цього обстріл українських позицій припинився.