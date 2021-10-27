Кара небесная от «Турецких авиалиний» — эксперты о превентивном ударе «байрактара»

https://racurs.ua/n162213-kara-nebesnaya-ot-tureckih-avialiniy-eksperty-o-preventivnom-udare-bayraktara.html

Ракурс

Первое применение беспилотного ударного комплекса Bayraktar TB2, который в армии шутливо называют «Турецкими авиалиниями», вызвало оживленную дискуссию в экспертной среде.

Часть комментаторов возмущается тому, что удар был слабым и точечным, ведь на видео атаки Вayraktar TB2 по гаубице террористов видно, что ракета разрушила саму артиллерийскую систему, а вот ее обслуга успела убежать.

Директор фонда «Вернись живым» Андрей Рымарук считает, что украинские боевые беспилотники нанесли не превентивный удар или удар с целью полного уничтожения противника.

По его словам, Bayraktar произвел выстрел одной из обучающих бомб типа МАМ-С, которые «Укрспецэкспорт» в начале 2021 года закупил для ВСУ. Рымарук уверен, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял идеальное решение.

Это был гуманный характер действий, прекративший вражеский обстрел малой кровью, продемонстрировав долгожданные возможности ВСУ, — написал Рымарук на своей странице в Фейсбуке.

По его мнению, уничтожение только оружия боевиков лишит РФ пространства для маневра на дипломатической арене и не позволит делать громкие эмоциональные заявления, чтобы повысить градус боевых действий.

Именно этого они пытались достичь, когда педалировали в информационном пространстве фейки о захваченном селе и сотнях плененных граждан РФ, — написал Рымарук.

Кроме того, в информационном поле слабый характер удара объясняет, что атаковали исключительно боевиков, чтобы «успокоить» их.

По его данным, «деморализация противника прошла на высшем уровне».

В телефонных разговорах боевиков кроме страха и истерики больше ничего не слышно. Конечно, раздаются варианты об артиллерийских обстрелах позиций ВСУ только ночью, но и это не сработает. Потому что Bayraktar TB2 просто идеально работает в темное время суток. Да и в следующий раз кара небесная от «Турецких авиалиний» будет настоящей, боевой.

Напомним, что 27 октября украинские воины впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar в войне против российско-оккупационных войск. В Генштабе ВСУ сообщили, что с 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ООС вблизи Гранитного, в результате чего были ранены двое военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.

Оккупанты не отреагировали на ноту прекратить огонь и после этого по приказу главнокомандующего ВСУ был применен «Байрактар».

Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку из расчета российско-оккупационных войск. После этого обстрел украинских позиций прекратился.