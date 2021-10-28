Лучше бы Москвой занялись — посол в Берлине возмутился реакцией ФРГ на атаку Bayraktar

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился высказыванием представителя немецкого МИД об ударе беспилотного летательного аппарата Bayraktar по позициям пророссийских боевиков на Донбассе и заявил, что Киев «решительно отвергает» их.

По его мнению, вместо того чтобы выражать обеспокоенность ситуацией, Берлин должен поставить Москву на место и удвоить усилия для созыва саммита в «нормандском формате».

Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar и призвала участников конфликта к деэскалации и «сдержанности» после использования вооруженных сил Украины «Байрактара» на фронте.

Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений и когда гибнут мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника созыва нормандского саммита в Берлине, как было предопределено, и поставить Москву на место, — сказал Мельник в интервью «Бильде».

Напомним, что 27 октября украинские воины впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar в войне против российско-оккупационных войск. В Генштабе ВСУ сообщили, что с 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ООС вблизи Гранитного, в результате чего были ранены двое военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.

Оккупанты не отреагировали на ноту прекратить огонь и после этого по приказу главнокомандующего ВСУ был применен «Байрактар».

Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку из расчета российско-оккупационных войск. После этого обстрел украинских позиций прекратился.