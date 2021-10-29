Киев ничего не нарушил — Зеленский и США прокомментировали атаку «байрактаров»

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Первое применение турецких боевых дронов «Байрактар» ​​на Донбассе прокомментировали президент Украины и Посольство США в Украине.

Американское диппредставительство отреагировало диаметрально противоположно, чем немецкие официальные представители, выразившие обеспокоенность по поводу возможной эскалации войны на Донбассе из-за уничтожения ракетой гаубицы боевиков.

Соединенные Штаты призвали «обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня». Но они напомнили, что пророссийские террористы ранее использовали гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил и нарушали меры, согласованные в прошлом году.

Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности, — говорится в заявлении Посольства США.

Президент Владимир Зеленский сказал сегодня в Одессе, что «Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей».

Глава государства считает, что «Байрактар» — это не наступательное оружие, а оборонительное, поэтому Вооруженные силы будут действовать и дальше в таком формате.

Напомним, что 27 октября украинские воины впервые применили турецкий беспилотник Bayraktar в войне против российско-оккупационных войск. В Генштабе ВСУ сообщили, что с 14.25 до 15.15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ООС вблизи Гранитного, в результате чего были ранены двое военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.

Оккупанты не отреагировали на ноту прекратить огонь и после этого по приказу главнокомандующего ВСУ был применен «Байрактар».

Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку из расчета российско-оккупационных войск. После этого обстрел украинских позиций прекратился.

Ранее представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что Германия в курсе применения украинскими силами беспилотника Bayraktar и призвала участников конфликта к деэскалации и «сдержанности» после использования вооруженных сил Украины «Байрактара» на фронте.