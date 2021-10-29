Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве провалился асфальт на проспекте - на Левобережье пробки, фото - Нацполиция
В Киеве провалился асфальт на проспекте — на Левобережье пробки (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n162326-v-kieve-provalilsya-asfalt-na-prospekte-na-levobereje-probki-foto-video.htmlРакурс
В Киеве 29 октября провалилась дорога по проспекту в Днепровском районе.
Асфальт провалился на дорожной части проспекта Алишера Навои, соединяющего бульвар Перова и улицу Генерала Жмаченко на Левобережье.
Пропасть на дорогге достаточно большая — в три полосы. О пострадавших не сообщается. Полиция перекрыла движение не только по проспекту, но и по бульвару Перова.
Это не первый подобный случай в этом году. В июне на Лютеранской улице провалился асфальт в результате аварии на водопроводе. Впоследствии на Дарницком бульваре произошла утечка воды из-под земли на проезжую часть в результате повреждения водопроводной сети. Ликвидировать аварию смогли только на следующий день, пришлось заменить три метра трубы.
Сегодня масштабный прорыв теплотрассы произошел в Оболонском районе Киева.
.