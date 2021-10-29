Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве провалился асфальт на проспекте - на Левобережье пробки, фото - Нацполиция

В Киеве провалился асфальт на проспекте — на Левобережье пробки (ФОТО, ВИДЕО)

29 окт 2021, 19:42
999

В Киеве 29 октября провалилась дорога по проспекту в Днепровском районе.

Асфальт провалился на дорожной части проспекта Алишера Навои, соединяющего бульвар Перова и улицу Генерала Жмаченко на Левобережье.

Пропасть на дорогге достаточно большая — в три полосы. О пострадавших не сообщается. Полиция перекрыла движение не только по проспекту, но и по бульвару Перова.

В Киеве провалилась дорога на проспекте Алишера Навои, фото - Патрульная полиция

В Киеве провалилась дорога на проспекте Алишера Навои, каррта - Гугл


Это не первый подобный случай в этом году. В июне на Лютеранской улице провалился асфальт в результате аварии на водопроводе. Впоследствии на Дарницком бульваре произошла утечка воды из-под земли на проезжую часть в результате повреждения водопроводной сети. Ликвидировать аварию смогли только на следующий день, пришлось заменить три метра трубы.

Сегодня масштабный прорыв теплотрассы произошел в Оболонском районе Киева.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров