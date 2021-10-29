Сестрам Савченко вручили подозрение за подделку COVID-сертификатов — что им угрожает

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Ракурс

Надежда Савченко, бывший народный депутат, и ее сестра Вера 29 октября получили подозрение за использование поддельных COVID-сертификатов, с которыми они пытались попасть в Украину.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в своих соцсетях, что в Украине заработали мобильные группы, проверяющие на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты.

Министр напомнил, что пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы. На этой неделе по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств.

Отвечает за подделку сертификата вакцинации не только его изготовитель, но и тот, кто воспользовался фиктивным документом.

Юрист Марина Лысюк в комментарии «Слово и дело» объяснила, что такие преступления квалифицируются по 4 ч. ст. 358 УК Украины — использование заведомо подложного документа.

Статья предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов (до 850 грн), арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы сроком до двух лет.

В то же время, недавно правительство согласовало инициированный Минздравом законопроект об уголовной ответственности за продажу и использование поддельных COVID-сертификатов.

Такое преступление будет наказываться штрафом до 34 тыс. грн или двумя годами ограничения свободы. Например, медработники, вносящие ложные сведения в базы данных, будут получать штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы и лишения права занимать должность. А лица, которые будут производить и подавать фейковые сертификаты получат штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы до трех лет, — объясняет юрист.

Напомним, что 22 октября Надежда Савченко вместе с сестрой в аэропорту Борисполя пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину.