Сестрам Савченко вручили підозру за підробку COVID-сертифікатів - що їм загрожує

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Ракурс

Надія Савченко, колишній народний депутат, та її сестра Віра 29 жовтня отримали підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, з якими вони намагалися потрапити в Україну.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив у своїх соцмережах, що в Україні запрацювали мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести.

Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи. Цього тижня за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, розпочато 59 кримінальних проваджень.

Відповідає за підробку сертифікату вакцинації не тільки особа, яка його виготовила, а й та, яка скористалася підробкою.

Юрист Марина Лисюк у коментарі «Слово і діло» пояснила, що такі злочини кваліфікуються за 4 ч. ст. 358 КК України — використання свідомо підробленого документа.

Стаття передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів (до 850 грн), арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

Водночас нещодавно уряд погодив ініційований МОЗ законопроект про кримінальну відповідальність за продаж та користування підробленими COVID-сертифікатами.

Згідно з законопроєктом, за це загрожує штраф до 34 тис. грн або до двох років обмеження волі. Наприклад, медпрацівники, які вносять неправдиві відомості у бази даних, будуть отримувати штраф до 68 тис. грн або до двох років обмеження волі та позбавлення права обіймати посаду. А особи, які виготовлятимуть і подаватимуть фейкові сертифікати — штраф до 170 тис. грн або позбавлення волі до трьох років, — пояснює юрист.

Нагадаємо, що 22 жовтня Надія Савченко разом із сестрою в аеропорту «Бориспіль» намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство.