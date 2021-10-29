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Ракурс
У Києві провалилася дорога на проспекті

У Києві утворилося кількаметрове провалля на проспекті (ФОТО, ВІДЕО)

29 жов 2021, 19:42
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У Києві 29 жовтня провалилася дорога на проспекті у Дніпровському районі.

Асфальт провалився на дорожній частині проспекту Алішера Навої, який з'єднує бульвар Перова і вулицю Генерала Жмаченка на Лівобережжі.

Провалля досить велике — в три смуги. Про постраждалих не повідомляється. Поліція перекрила рух не тільки на проспекті, а й на бульварі Перова.

У Києві провалилася дорога на проспекті


Це не перший подібний випадок цього року. В червні на Лютеранській вулиці провалився асфальт внаслідок аварії на водогоні. Згодом на Дарницькому бульварі стався витік води із-під землі на проїжджу частину у результаті пошкодження водопровідної мережі. Ліквідувати аварію змогли лише на наступний день, довелося замінити три метри труби.

Сьогодні масштабний прорив теплотраси стався в Оболонському районі Києва.

Джерело: Ракурс


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