Росія перекинула до українських кордонів війська та танки. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n162369-rosiya-perekynula-do-ukrayinskyh-kordoniv-viyska-ta-tanky-washington-post.html

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Російські війська знову продовжують скупчуватися біля українських кордонів.

Перекидання військ країни-агресора до україно-російського кордону фіксують американські та європейські чиновники. Союзники України бачать «незвичайні переміщення техніки й військових на західному фланзі Росії». Про це пише видання Washington Post.

Зазначається, що останні дні в соціальних мережах з’явилися відеозаписи, на яких показані російські військові ешелони і автоколони, що перевозять техніку на південь і захід РФ. В Євросоюзі та Сполучених Штатах почали фіксувати переміщення військ після завершення російсько-білоруських навчань «Захід-2021».

Союзники зафіксували, що підрозділи 41-ї загальновійськової армії ЗС Росії, які базуються в Новосибірську, приєдналися до угруповання біля українських кордонів. Хоча спочатку військові повинні були повернутися в місце своєї дислокації. Також до кордону з Україною країна-агресор перекинула 1-шу гвардійську танкову армію.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний у вересні заявляв, що поблизу державного кордону України та тимчасово окупованих територіях у Криму Росія розгорнула 46 батальйонних тактичних груп, 12 тактичних груп, дві ракетні бригади, чотири загони спеціального призначення, а також групу катерів і групу вертольотів. Загальна чисельність угрупування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей складала понад 37 тис. осіб.

Джерело: Washington Post