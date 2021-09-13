Навчання на Волині. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n160094-sbu-pidryvala-na-kordoni-z-bilorussu-dyversantiv-foto-video.html

Ракурс

На Волині Служба безпеки України (СБУ) провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю.

За легендою, бійці запобігали диверсії на Рівненській АЕС. Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області на своїй сторінці в Facebook.

Група умовних диверсантів планувала здійснити «підриви» на Рівненській атомній електростанції. Вони намагалися дістатися до території Волинської області та незаконно перетнути кордон, розділившись на дві групи.

Спецпризначенці викрили та затримали першу групу «диверсантів» біля пункту пропуску «Прикладники». Другу знешкодили біля покинутої в лісі оборонної споруди.

За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру, на навчаннях відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійних і терористичних загроз.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що навчання співробітників Служби безпеки України відбулися на Донбасі. Специ вчилися протидіяти диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Тренування відбувались у п’яти містах району операції Об'єднаних сил — Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.