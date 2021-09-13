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Ракурс
Навчання на Волині. Фото: СБУ

СБУ «підривала» на кордоні з Білоруссю «диверсантів» (ФОТО, ВІДЕО)

13 вер 2021, 20:01
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На Волині Служба безпеки України (СБУ) провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю.

За легендою, бійці запобігали диверсії на Рівненській АЕС. Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області на своїй сторінці в Facebook.

Група умовних диверсантів планувала здійснити «підриви» на Рівненській атомній електростанції. Вони намагалися дістатися до території Волинської області та незаконно перетнути кордон, розділившись на дві групи.

Навчання на Волині. Фото: СБУ

Навчання на Волині. Фото: СБУ

Спецпризначенці викрили та затримали першу групу «диверсантів» біля пункту пропуску «Прикладники». Другу знешкодили біля покинутої в лісі оборонної споруди.

Навчання на Волині. Фото: СБУ

Навчання на Волині. Фото: СБУ

За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру, на навчаннях відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійних і терористичних загроз.

Навчання на Волині. Фото: СБУ


Навчання на Волині. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що навчання співробітників Служби безпеки України відбулися на Донбасі. Специ вчилися протидіяти диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Тренування відбувались у п’яти містах району операції Об'єднаних сил — Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов’янську та Краматорську.

Джерело: Ракурс


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