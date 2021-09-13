Нову вакцину від коронавірусу винайшли в Іспанії

Вакцина проти коронавірусу. Фото:istock

https://racurs.ua/ua/n160093-novu-vakcynu-vid-koronavirusu-vynayshly-v-ispaniyi.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває в усьому світі. Іспанська фармацевтична компанія HIPRA може почати виробництво своєї вакцини проти інфекції вже в жовтні цього року.

Про це повідомила міністр науки й інновацій Дайана Морант, пише The Local.

Іспанське агентство з ліків схвалило перші клінічні випробування нової вакцини на людях.

За словами Морант, випробування проходять успішно. Також вона поділилася, що «це буде дуже хороша вакцина» для боротьби з вірусом, оскільки вона була розроблена з урахуванням різних штамів і показує позитивні результати.

COVID-вакцина компанії не базується на технології мРНК, яку використовує Pfizer і Moderna, або на більш традиційних технологіях, до яких вдавалися AstraZeneca і Johnson&Johnson. Натомість іспанці звернулися до технології рекомбінантних білків.

Поки що вчені розробили вакцину для варіантів коронавірусу Alpha і Beta, але передбачається, що вони можуть легко використовувати ту ж технологію і для варіанту Delta. Компанія заявляє, що здатна призвести до 400 мільйонів доз вакцини у 2022 році і 1,2 мільярда у 2023 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні вимагає прискорення, оскільки чинних темпів недостатньо, щоби вийти на показник у 70% вакцинованого дорослого населення до кінця 2021 року.

Джерело: The Local