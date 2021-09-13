Жителів ОРДЛО хочуть включити до програми переселення в Росію

Жителям окупованих територій запропонують переселятися до Росії, фото: ru-ua.top

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Міністерство внутрішніх справ (МВС) РФ пропонує внести поправки до російської державної програми переселення співвітчизників, які дозволять поширити її дію на жителів тимчасово окупованих районів Донбасу.

Відповідна програма діє в Росії з 2006 року. Вона покликана сприяти переселенню до Росії людей, які після розпаду Радянського Союзу опинилися за її межами і бажають повернутися, повідомляє агентство РІА «Новости».

Програма надає право переселитися в певні регіони РФ з гарантією житла, працевлаштування та грошових допомог.

Після подачі заяви особи, які хочуть взяти участь у цій програма, зможуть отримати відповідне свідоцтво. Для цієї процедури їм не потрібно буде залишати територію РФ і повертатися в місця постійного проживання.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ від правлячої партії «Єдина Росія» Дмитро Саблін, який нещодавно приїхав до Донецька, заявив, що на Донбасі відбувається «експеримент з возз'єднання території з Росією».

Джерело: РІА «Новости»