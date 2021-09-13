Ціни на електрику в Україні розкритикували у Світовому банку

Ціни на електрику. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160091-ciny-na-elektryku-v-ukrayini-rozkrytykuvaly-u-svitovomu-banku.html

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Тариф на електрику в Україні розкритикували у Світовому банку. Там закликають український уряд поступово підвищувати ціни на електроенергію до рівня, який відбиває її вартість.

Рішення Кабміну про зниження тарифу на електроенергію може поставити під загрозу фінансове оздоровлення енергосектору. Про це заявила віце-президент Світового банку в справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Бьерде в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Представниця Світового банку наголосила, що Україні важливо відстоювати напрямки більшого відшкодування витрат в енергосекторі, враховуючи дефіцит. Зазначається, що частково цей дефіцит був спровокований високими ставками «зеленого» тарифу для відновлюваної енергетики.

Тариф на електроенергію для населення потрібно поступово підвищувати до рівня, який відбиває її вартість, — зазначила Ганна Бьерде.

Також вона додала, що ціна на електроенергію для житлового сектора традиційно субсидується коштом цін для комерційних і промислових споживачів, а це вливає на збільшення перехресних субсидій, що потенційно негативно вплине на міжнародну конкурентоспроможність енерговитратних галузей України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тарифи на електроенергію 2021 зростають — лише за тиждень ціна на електрику підскочила на 20%. Середньозважена ціна електроенергії в Україні «на добу вперед» (РСВ) за тиждень із 2 по 8 серпня зросла щодо минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год.

Джерело: Інтерфакс-Україна