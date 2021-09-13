Цены на электричество в Украине раскритиковали во Всемирном банке

Цены на электричество. Фото: istock

https://racurs.ua/n160091-ceny-na-elektrichestvo-v-ukraine-raskritikovali-vo-vsemirnom-banke.html

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Тариф на электричество в Украине раскритиковали во Всемирном банке. Там призывают украинское правительство постепенно повышать цены на электроэнергию до уровня, который отражает ее стоимость.

Решение Кабмина о снижении тарифа на электроэнергию может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора. Об этом заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью «Интерфакс-Украина».

Представительница Всемирного банка отметила, что Украине важно отстаивать направление большего возмещения расходов в энергосекторе, учитывая дефицит. Отмечается, что частично этот дефицит был спровоцирован высокими ставками «зеленого» тарифа для возобновляемой энергетики.

Тариф на электроэнергию для населения нужно постепенно повышать до уровня, который отражает ее стоимость, — отметила Анна Бьерде.

Также она добавила, что цена на электроэнергию для жилого сектора традиционно субсидируется за счет цен для коммерческих и промышленных потребителей, а это влияет на увеличение перекрестных субсидий, что потенциально негативно повлияет на международную конкурентоспособность энергоемких отраслей Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что тарифы на электроэнергию 2021 года растут — только за неделю цена на электричество подскочила на 20%. Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине «на сутки вперед» (РСВ) за неделю с 2 по 8 августа выросла по прошлой неделе на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-час.

Источник: Интерфакс-Украина