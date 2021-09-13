Жителей ОРДЛО хотят включить в программу переселения в Россию

Жителей ОРДЛО хотят включить в программу переселения в Россиюhttps://racurs.ua/n160092-jiteley-ordlo-hotyat-vkluchit-v-programmu-pereseleniya-v-rossiu.htmlРакурс
Министерство внутренних дел (МВД) РФ предлагает внести поправки в российскую государственную программу переселения соотечественников, которые позволят распространить ее действие на жителей временно оккупированных районов Донбасса.
Соответствующая программа действует в России с 2006 года. Она призвана способствовать переселению в Россию людей, которые после распада Советского Союза оказались за ее границами и желают вернуться, сообщает агентство РИА «Новости».
Программа дает право переселиться в определенные регионы РФ с гарантией жилья, трудоустройства и пособий.
После подачи заявления лица, желающие принять участие в этой программе, смогут получить соответствующее свидетельство.
Напомним, депутат Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин, который недавно приехал в Донецк, заявил, что на Донбассе проходит «эксперимент по воссоединению территории с Россией».
Источник: РИА «Новости»