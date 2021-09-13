Жителей ОРДЛО хотят включить в программу переселения в Россию

Жителям оккупированных территорий предложат переселяться в Россию, фото: ru-ua.top

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Министерство внутренних дел (МВД) РФ предлагает внести поправки в российскую государственную программу переселения соотечественников, которые позволят распространить ее действие на жителей временно оккупированных районов Донбасса.

Соответствующая программа действует в России с 2006 года. Она призвана способствовать переселению в Россию людей, которые после распада Советского Союза оказались за ее границами и желают вернуться, сообщает агентство РИА «Новости».

Программа дает право переселиться в определенные регионы РФ с гарантией жилья, трудоустройства и пособий.

После подачи заявления лица, желающие принять участие в этой программе, смогут получить соответствующее свидетельство.

Напомним, депутат Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин, который недавно приехал в Донецк, заявил, что на Донбассе проходит «эксперимент по воссоединению территории с Россией».

Источник: РИА «Новости»