На Донбассе планируют провести выборы в Госдуму РФ, фото: РИА «Новости»

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На Донбассе происходит «эксперимент по воссоединению территории с Россией».

Об этом заявил депутат Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин, который приехал в Донецк, сообщают СМИ сепаратистов.

Я надеются, что на следующих выборах в Госдуму здесь уже будут сделаны мажоритарные многомандатные округа, они сейчас не могут быть сделаны, потому что не хватает жителей, имеющих паспорта, для отдельного округа, — заявил он.

По мнению Саблина, оккупанты в Донецке могут образовать не один, а несколько избирательных округов.

И вот эти вопросы, они все больше и больше начинают приобретать вопроса интеграции, вопроса того, чего мы все ждем, и того, в чем мы не сомневаемся, — заявил он. — С вопросом интеграции, по сути, идет, знаете, такой эксперимент воссоединения территории с Россией.

Такие заявления российских политиков звучат на фоне обвинений со стороны Кремля в якобы невыполнении Минских соглашений Украиной, отмечает в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский, который в июне 2020 года вошел в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе как представитель Донецкой области.