В РФ признались об эксперименте на Донбассе — «нарежут» избирательные округаhttps://racurs.ua/n160051-v-rf-priznalis-ob-eksperimente-na-donbasse-narejut-izbiratelnye-okruga.htmlРакурс
На Донбассе происходит «эксперимент по воссоединению территории с Россией».
Об этом заявил депутат Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин, который приехал в Донецк, сообщают СМИ сепаратистов.
Я надеются, что на следующих выборах в Госдуму здесь уже будут сделаны мажоритарные многомандатные округа, они сейчас не могут быть сделаны, потому что не хватает жителей, имеющих паспорта, для отдельного округа, — заявил он.
По мнению Саблина, оккупанты в Донецке могут образовать не один, а несколько избирательных округов.
И вот эти вопросы, они все больше и больше начинают приобретать вопроса интеграции, вопроса того, чего мы все ждем, и того, в чем мы не сомневаемся, — заявил он. — С вопросом интеграции, по сути, идет, знаете, такой эксперимент воссоединения территории с Россией.
Такие заявления российских политиков звучат на фоне обвинений со стороны Кремля в якобы невыполнении Минских соглашений Украиной, отмечает в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский, который в июне 2020 года вошел в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе как представитель Донецкой области.
Каким образом с этими соглашениями соотносится «эксперимент по воссоединению» ОРДЛО с Россией представители Кремля, как обычно, не уточняют, — подчеркнул Казанский.