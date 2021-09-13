На Донбасі планують провести вибори до Держдуми РФ, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n160051-v-rosiyi-ziznalysya-pro-eksperyment-na-donbasi-tam-narijut-vyborchi-okrugy-rf.html

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На Донбасі відбувається «експеримент з возз'єднання території з Росією».

Про це заявив депутат Держдуми РФ від правлячої партії «Єдина Росія» Дмитро Саблін, який приїхав до Донецька, повідомляють ЗМІ сепаратистів.

Я сподіваються, що на наступних виборах до Держдуми тут вже будуть зроблені мажоритарні багатомандатні округи, вони зараз не можуть бути зроблені, тому що не вистачає жителів, які мають паспорти, для окремого округу, — заявив він.

На думку Сабліна, окупанти у Донецьку можуть утворити не один, а кілька виборчих округів.

І от ці питання, вони все більше і більше починають набувати питання інтеграції, питання того, чого ми всі чекаємо, і того, в чому ми не сумніваємося, — заявив він. — З питанням інтеграції, по суті, йде, знаєте, такий експеримент возз'єднання території з Росією.

Такі заяви російських політиків лунають на тлі звинувачень з боку Кремля в нібито невиконанні Мінських угод Україною, наголошує в своєму Telegram-каналі журналіст Денис Казанський, який у червні 2020 року увійшов до української делегації в Тристоронній контактній групі як представник Донецької області.