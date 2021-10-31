Бойовики знову зривали «тишу» та запустили безпілотник

Окупанти продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: Aviation EXplorer

https://racurs.ua/ua/n162379-boyovyky-znovu-zryvaly-tyshu-ta-zapustyly-bezpilotnyk.html

Ракурс

Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню. З початку сьогоднішньої доби, 31 жовтня, зафіксовано вісім випадків порушення бойовиками режиму «тиші».

В результаті бойове травмування отримав український військовий. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до медзакладу. Стан здоров’я військового — задовільний. Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук штабу Операції об'єднаних сил.

Зафіксовано такі порушення режиму припинення вогню окупантами:

поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем;

в районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів;

неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм;

у бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети;

на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10» (багатоцільовий безпілотник російського виробництва), з перетином лінії зіткнення.

Зазначається, що українські військові, щоб змусити противника припинити вогневу активність, відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, Росія знову перекидає війська до українських кордонів.