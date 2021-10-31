1 ноября отмечают годовщину основания Европейского Союза, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n162383-1-noyabrya-otmechaut-den-osnovaniya-es-i-den-vegana.html

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1 ноября в мире отмечается Международный день вегана.

Веганизм (веганство) — это образ жизни, характеризующийся, в частности, чрезвычайно тщательным вегетарианством. Веганы не только изъяли из рациона мясо и рыбу, но и любые другие продукты животного происхождения (яйца, молоко, мед и т. д.). Они не носят одежды из кожи, меха, шерсти, шелка и даже не пользуются продуктами, которые тестировались на животных.

Причины такой жизненной позиции могут быть разными, но главная — нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.

Эта дата выбрана для праздника, поскольку 1 ноября 1944 года в Великобритании было создано «Веганское сообщество».

В этот день проводятся мероприятия и акции, посвященные веганам и веганизму.

Также на 1 октября выпадает годовщина образования Европейского Союза. Евросоюз был создан на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора, предусматривавшего введение общей валюты евро и структуру ЕС, основанную на «трех столбах»:

европейских сообществах — общая сельскохозяйственная политика, таможенный союз и общий рынок, экономический и монетарный союз;

общей внешней политике и политике безопасности;

сотрудничестве в сфере правосудия и внутренних дел.

Этот договор вступил в силу 1 ноября 1993 года.

1 ноября католическая церковь отмечает один из самых больших своих праздников — День Всех Святых. Это день памяти всех почитаемых церковью святых — как канонизированных, так и оставшихся неизвестным при жизни.

В ночь на 1 ноября в мире, прежде всего в США, Канаде, Ирландии и Великобритании, отмечают неофициальный праздник Хэллоуин. В Украине празднование Хэллоуина получило определенное распространение после обретения независимости.

В рамках празднования Хэллоуина, в частности, проходят:

традиционные выпрашивания конфет детьми;

посещения тематических костюмированных вечеринок;

украшения дома и зданий;

вырезания из тыквы фонарей в виде человеческой головы;

разведения очагов;

розыгрыши;

рассказы жутких историй;

просмотры фильмов ужасов.

Православная церковь 1 ноября будет чествовать пророка Иоиля — одного из так называемых малых пророков Ветхого Завета. Иоиль — пророк покаяния, предвещающий наступление суда Божьего и призывающий к посту и молитве.

Христиане почитают Иоиля в том числе и как пророка Пятидесятницы (схождения Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа).

Народные приметы: