1 листопада відзначають річницю заснування Європейського Союзу, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n162383-1-lystopada-vidznachaut-den-zasnuvannya-ies-ta-den-vegana.html

Ракурс

1 листопада у світі відзначають Міжнародний день вегана.

Веганізм (веганство) — це спосіб життя, який характеризується, зокрема, надзвичайно ретельним вегетаріанством. Вегани не тільки вилучили зі свого раціону м’ясо та рибу, але й будь-які інші продукти тваринного походження (яйця, молоко, мед тощо). Вони не носять одягу зі шкіри, хутра, вовни, шовку та навіть не користуються продуктами, які тестувалися на тваринах.

Причини такої життєвої позиції можуть бути різними, але головна — небажання бути причетним до вбивства тварин і жорстокого поводження з ними.

Цю дату обрано для свята, оскільки 1 листопада 1944 року у Великій Британії було утворено «Веганську спільноту».

Цього дня проводяться заходи та акції, присвячені веганам і веганізму.

Також на 1 жовтня припадає річниця утворення Європейського Союзу. Євросоюз було утворено на основі підписаного 7 лютого 1992 року Маастрихтського договору, який передбачав запровадження спільної валюти євро та структуру ЄС, засновану на «трьох стовпах»:

європейських спільнотах — спільна сільськогосподарська політика, митний союз та спільний ринок, економічний та монетарний союз тощо;

спільній зовнішній та безпековій політиці;

співпраці у сфері правосуддя та внутрішніх справ.

Цей договір набув чинності 1 листопада 1993 року.

1 листопада католицька церква відзначає одне з найбільших своїх свят — День Усіх Святих. Це день пам’яті всіх шанованих церквою святих — як канонізованих, так і тих, хто залишився невідомим за життя.

У ніч на 1 листопада у світі, передусім у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії, відзначають неофіційне свято Хелловін. В Україні святкування Хелловіну набуло певного поширення після здобуття незалежності.

В межах святкування Хелловіну, зокрема, відбуваються:

традиційні випрошування цукерок дітьми;

відвідування тематичних костюмованих вечірок;

прикрашання оселі та будівель;

вирізання з гарбуза ліхтаря у вигляді людської голови;

розведення вогнищ;

розіграші;

розповідання моторошних оповідок;

перегляди фільмів жахів.

Православна церква 1 листопада вшановуватиме пророка Іоїля — одного з так званих малих пророків Старого Завіту. Іоїль — пророк покаяння, який предвіщав настання суду Божого та закликав до посту та молитви.

Християни вшановують Іоїля зокрема і як пророка Пятидесятниці (сходження Святого Духа на апостолів на п’ятидесятий день після воскресіння Ісуса Христа).

Народні прикмети: