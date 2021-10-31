Антон Поляков, фото: telegram.poliakov.anton

https://racurs.ua/ua/n162382-polyakova-vbyly-vin-ne-vjyvav-narkotykiv-nardep-skorohod.html

Ракурс

Народний депутат Ганна Скороход, співмешканка нещодавно померлого нардепа Антона Полякова, стверджує, що його було вбито і він ніколи не вживав наркотиків.

Про це Скороход заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

Мені дуже неприємний весь той бруд, який лився і ллється. І та брехня, яка поширюється зокрема правоохоронними органами, — заявила Скороход. — Я хотіла б відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий. І не треба розповідати нічого про наркотики та ще якусь нісенітницю, яку вигадує пан Єнін (заступник голови МВС Євген Єнін — ред.).

Скороход також заявила, що вони з Поляковим були заручені і мали розписатися на його день народження (11 листопада).

Він дуже цього хотів, бо для нього це було велике свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка, — наголосила Скороход.

На думку Скороход, про те, що Полякова вбили, може свідчити «борозда на шиї», яка залишилася на тілі.

Антона Полякова вбили. Ніхто чомусь на сьогоднішній момент не пояснює борозду на шиї від удушення, яка в нього була. Я її особисто бачила того дня, коли я приїхала в морг у Києві. Я її особисто бачила у Чернігові (де відбулися похорони Полякова — ред.). Чомусь тут нам поліція не дає жодних пояснень, — наголосила вона.

На думку Скороход, причиною вбивства нардепа могла бути політична діяльність.

Вночі 8 жовтня Полякову стало зле в таксі у Києві, яке його везло після зустрічі зі знайомим. Його намагалися реанімувати лікарі «швидкої», які прибули на місце, але констатували смерть. 11 листопада Полякова поховали у Чернігові.

Пізніше стало відомо, що токсикологічна експертиза виявила в тілі померлого нардепа сліди алкоголю і метадону, а також димедролу.