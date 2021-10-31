Антон Поляков, фото: telegram.poliakov.anton

https://racurs.ua/n162382-polyakova-ubili-on-ne-upotreblyal-narkotiki-nardep-skorohod.html

Ракурс

Народный депутат Анна Скороход, сожительница недавно умершего нардепа Антона Полякова, утверждает, что он был убит и он никогда не употреблял наркотики.

Об этом Скороход заявила в эфире телеканала «Украина 24».

Мне очень неприятна вся та грязь, которая лилась и льется. И та ложь, которая распространяется, в частности, правоохранительными органами, — заявила Скороход. — Я бы хотела откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не нужно рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то ерунде, которую придумывает господин Енин (заместитель главы МВД Евгений Енин — ред.).

Скороход также заявила, что они с Поляковым были помолвлены и должны были расписаться на его день рождения (11 ноября).

Он очень этого хотел, потому что для него это был большой праздник. Поэтому я, скорее, не просто друг, а любимая женщина, — подчеркнула Скороход.

По мнению Скороход, о том, что Полякова убили, может свидетельствовать оставшаяся на теле «борозда на шее».

Антона Полякова убили. Никто почему-то на сегодняшний момент не объясняет борозду на шее от удушения, которая у него была. Я ее лично видела в тот день, когда я приехала в морг в Киеве. Я ее лично видела в Чернигове (где прошли похороны Полякова — ред.). Почему-то нам полиция не дает никаких объяснений, — подчеркнула она.

По мнению Скорохода, причиной убийства нардепа могла быть политическая деятельность.

Ночью 8 октября Полякову стало плохо в такси в Киеве, которое везло его после встречи со знакомым. Его пытались реанимировать прибывшие на место врачи «скорой», но констатировали смерть. 11 ноября Полякова похоронили в Чернигове

Позже стало известно, что токсикологическая экспертиза обнаружила в теле умершего нардепа следы алкоголя и метадона, а также димедрола.