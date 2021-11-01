Довибори. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162384-dovybory-v-radu-stala-vidoma-kinceva-yavka.html

Ракурс

Довибори в Раду проходили вчора, 31 жовтня, у двох округах на Херсонщині й Черкащині.

Підсумкова явка на проміжних виборах народних депутатів склала 21,39% в окрузі 184 в Херсонській області і 25,57% в окрузі 197 в Черкаській області. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

У ЦВК нагадали, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в окрузі 184 складала 45,96%, а в окрузі 197 — 52,01%.

Голосування на виборчих дільницях проходило без порушень. Надзвичайні події, які могли б вплинути на виборчий процес, упродовж дня голосування не були зафіксовані. Результати проміжних виборів у цих округах мають бути встановлені не пізніше п’ятнадцятого дня з дня голосування, тобто до 15 листопада включно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Харкові 31 жовтня відбулися вибори мера міста. Після закриття виборчих дільниць о 20.00 були опубліковані результати екзит-полів. Згідно з ними, другого туру виборів мера міста не буде — один із кандидатів здобув понад 50% голосів виборців.