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Ракурс
«Червона» зона в Києві діє відсьогодні. Фото: Istock

«Червона» зона в Києві діє відсьогодні — що заборонено

1 лис 2021, 08:26
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Карантин у Києві посилили з 1 листопада — у столиці запровадили «червону» зону епідеміологічної небезпеки.

Відповідне рішення ухвалили через активне розповсюдження інфекції на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Починаючи з 1 листопада лише за наявності негативного ПЛР-тесту або СOVID-сертифікату можна буде відвідувати:

  • заклади харчування,
  • готелі,
  • спортзали,
  • ТРЦ,
  • установи соціального захисту,
  • фітнес-центри,
  • ЦНАПи,
  • управління пенсійного фонду,
  • проводити масові заходи.

Діти та підлітки можуть відвідувати торгові центри лише зі щепленими батьками. Штраф за проїзд у громадському транспорті без наявності сертифікату або ПЛР-тесту становитиме від 17 тис. грн до 34 тис. Наявність сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу або тестів у пасажирів перевірятимуть спеціальні рейди.

Робота кафе, барів, ресторанів, а також готелів і спортзалів заборонена, якщо всі відвідувачі й персонал не вакциновані. Такі ж умови для масових розважальних, спортивних, соціальних та рекламних заходів. А також кінотеатрів та театрів. Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.


У школах запровадили дистанційне навчання до 8 листопада, дитячі садочки продовжують свою роботу у звичному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у Києві офіційно посилили — місто з 1 листопада переходить у «червону» зону. Карантинні обмеження посилили через зростання кількості хворих на коронавірус.

Джерело: Ракурс


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