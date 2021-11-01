«Червона» зона в Києві діє відсьогодні — що заборонено

«Червона» зона в Києві діє відсьогодні — що забороненоhttps://racurs.ua/ua/n162385-chervona-zona-v-kyievi-diie-vidsogodni-scho-zaboroneno.htmlРакурс
Карантин у Києві посилили з 1 листопада — у столиці запровадили «червону» зону епідеміологічної небезпеки.
Відповідне рішення ухвалили через активне розповсюдження інфекції на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Починаючи з 1 листопада лише за наявності негативного ПЛР-тесту або СOVID-сертифікату можна буде відвідувати:
- заклади харчування,
- готелі,
- спортзали,
- ТРЦ,
- установи соціального захисту,
- фітнес-центри,
- ЦНАПи,
- управління пенсійного фонду,
- проводити масові заходи.
Діти та підлітки можуть відвідувати торгові центри лише зі щепленими батьками. Штраф за проїзд у громадському транспорті без наявності сертифікату або ПЛР-тесту становитиме від 17 тис. грн до 34 тис. Наявність сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу або тестів у пасажирів перевірятимуть спеціальні рейди.
Робота кафе, барів, ресторанів, а також готелів і спортзалів заборонена, якщо всі відвідувачі й персонал не вакциновані. Такі ж умови для масових розважальних, спортивних, соціальних та рекламних заходів. А також кінотеатрів та театрів. Перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом.
У школах запровадили дистанційне навчання до 8 листопада, дитячі садочки продовжують свою роботу у звичному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у Києві офіційно посилили — місто з 1 листопада переходить у «червону» зону. Карантинні обмеження посилили через зростання кількості хворих на коронавірус.