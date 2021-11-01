Довыбори в Раду. Скриншот: ЦИК

https://racurs.ua/n162389-dovybory-v-radu-kak-proshli-i-kto-pobedil-infografika.html

Ракурс

Довыборы в Раду завершились — по предварительным результатам обработанных протоколов по состоянию на 8.30 в Черкасской области лидирует кандидат от «Слуги народа» Виталий Войцеховский.

На Херсонщине по состоянию на 9.15 лидирует экс-глава облгосадминистрации, «слуга» Сергей Козырь. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По состоянию на 8.30 ЦИК обработал 47,72% окружных протоколов.

Движение «ЧЕСТНО» заявило о нарушении во время выборов в Черкасской области. Наблюдатели заявили, что членов избирательной комиссии не было на заседании, которое должно было быть непрерывным. Из-за отсутствия кворума был приостановлен подсчет голосов.

Напомним, ранее мы сообщали, что довыборы в Раду проходили вчера, 31 октября, в двух округах в Херсонской и Черкасской областях. Итоговая явка на промежуточных выборах народных депутатов составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.