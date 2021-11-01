Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Довыбори в Раду. Скриншот: ЦИК

Довыборы в Раду — как прошли и кто победил (ИНФОГРАФИКА)

1 ноя 2021, 10:07
999

Довыборы в Раду завершились — по предварительным результатам обработанных протоколов по состоянию на 8.30 в Черкасской области лидирует кандидат от «Слуги народа» Виталий Войцеховский.

На Херсонщине по состоянию на 9.15 лидирует экс-глава облгосадминистрации, «слуга» Сергей Козырь. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По состоянию на 8.30 ЦИК обработал 47,72% окружных протоколов.

Довыбори в Раду. Скриншот: ЦИК


Довыбори в Раду. Скриншот: ЦИКДвижение «ЧЕСТНО» заявило о нарушении во время выборов в Черкасской области. Наблюдатели заявили, что членов избирательной комиссии не было на заседании, которое должно было быть непрерывным. Из-за отсутствия кворума был приостановлен подсчет голосов.

Напомним, ранее мы сообщали, что довыборы в Раду проходили вчера, 31 октября, в двух округах в Херсонской и Черкасской областях. Итоговая явка на промежуточных выборах народных депутатов составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров