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Ракурс
Довибори в Раду. Скріншот: ЦВК

Довибори в Раду — як пройшли і хто переміг (ІНФОГРАФІКА)

1 лис 2021, 10:07
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Довибори в Раду завершилися — за попередніми результатами опрацьованих протоколів станом на 8.30 на Черкащині лідирує кандидат від «Слуги народу» Віталій Войцехівський.

На Херсонщині станом на 9.15 лідирує екс-голова облдержадміністрації, «слуга» Сергій Козир. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Станом на 8.30 ЦВК опрацювала 47,72% окружних протоколів.

Довибори в Раду. Скріншот: ЦВК

Довибори в Раду. Скріншот: ЦВК


Рух «ЧЕСНО» заявив про порушення під час виборів на Черкащині. Спостерігачі заявили, що членів виборчої комісії не було на засіданні, яке мало бути безперервним. Через відсутність кворуму був призупинений підрахунок голосів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що довибори в Раду проходили вчора, 31 жовтня, у двох округах на Херсонщині й Черкащині. Підсумкова явка на проміжних виборах народних депутатів склала 21,39% в окрузі 184 в Херсонській області і 25,57% в окрузі 197 в Черкаській області.

Джерело: Ракурс


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