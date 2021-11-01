Погоду в листопаді спрогнозували синоптики

Прогноз. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162388-pogodu-v-lystopadi-sprognozuvaly-synoptyky.html

Ракурс

Погода на місяць була оприлюднена синоптиками. У листопаді 2021 року середня місячна температура в Україні очікується на рівні 1−7° тепла.

Це близько до кліматичної норми. Відповідний прогноз з’явився на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики повідомляють, що місячна кількість опадів прогнозується на рівні 31−61 мм, у гірських районах 64−96 мм, що в межах норми.

Листопад — перехідний місяць від осені до зими — пора передзим′я, що починається після стійкого переходу середньої добової температури від 5° тепла в бік зниження (в основному в першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні країни в другій декаді листопада).

Згідно з багаторічними спостереженнями, середня місячна температура в листопаді складає 0−4° на Закарпатті. На півдні країни місцями очікується 5−9° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря складатиме 15−24° морозу, у північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в гірських районах місцями 25−31° морозу, на півдні Криму та Одещини 8−13° морозу. Абсолютний максимум температури повітря прогнозується 16−24° тепла, у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, південних областях та в Криму місцями 25−29°

Середня місячна кількість опадів складає 35−63 мм, у Карпатах, горах Криму та на Закарпатті місцями 70−108 мм (на високогір′ї до 135 мм), у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни місцями 29−34 мм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, ніч у столиці виявилася найтеплішою за 141 рік.

Джерело: Укргідрометцентр