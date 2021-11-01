Друзі Медведчука врятували свої літаки від санкцій РНБО

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На початку 2021 року сталася гучна подія: Рада національної безпеки і оборони (РНБО) на чолі з президентом Володимиром Зеленським наклала санкції одразу на п’ять компаній.

На ці компанії були зареєстровані п’ять приватних літаків. Вони мали стосунок до чотирьох впливових українських депутатів та бізнесменів. Сталося це через дуже серйозні звинувачення — прямі перельоти з України до Російської Федерації.

Під санкції 19 лютого потрапили літак народного депутата України та кума президента Росії Путіна Віктора Медведчука, який він, за його словами, орендував, а також два літаки які мають стосунок до найближчого соратника Медведчука депутата Тараса Козака. Був у списку літак колишнього нардепа та бізнесмена Віталія Хомутинніка та літак, який було зареєстровано на фірму дружини столичного забудовника Ігоря Кушніра.

Санкції наклали на три роки, але й року не минуло з моменту введення санкцій, як журналісти «Української правди» встановили, що два з цих літаків вже продано. Вони залітали в аеропрт невеличкого містечка у Швейцарії Сент-Галлен і відлітали у США вже із іншими бортовими номерами, уникаючи будь-яких санкцій. Навіть попри те, що українське МЗС звернулося до урядів країн ЄС про їхнє застосування до п’яти бортів.

Два підсанкційні борти продають просто зараз. І лише один літак нікуди не літає.

Наразі на території України з усіх п’яти приватних літаків, які потрапили під санкції, був і залишається лише один. І це по факту — єдиний літак, який після рішення РНБО та указу президента Зеленського дійсно під санкціями. Це літак, яким користувався Віктор Медведчук.

«Ракус» повідомляв, що три чартерних літаки, на офшорних власників яких РНБО наклала санкції через діяльність нардепа, перегнали у швейцарське містечко Сент-Галлен перед засіданням Ради нацбезпеки.