Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n162386-koronavirus-rizko-pishov-na-spad-za-vyhidni-infografika.html

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Коронавірус в Україні різко пішов на спад за вихідні. За минулу добу, 31 жовтня, вірус виявили у 13 тис. 936 громадян. До лікарень потрапили 3 тис. 828 інфікованих.

Померли від хвороби 298 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За добу найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Харківській (+1 тис. 227 випадків), Одеській (+1 тис. 281 зараження), Львівській (+1 тис. 166 інфікувань), Запорізькій областях (+895 захворілих).

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістала 117 тис. 881 людина. Одну дозу отримали 89 тис. 546 людей, повністю імунізовані — 28 тис. 272 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в України триває в розпал поширення штаму «Дельта». Вчені встановили, що щеплені бустерною дозою мають нижчі ризики зараження коронавірусом, госпіталізації, тяжкого перебігу захворювання та смерті.