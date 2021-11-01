https://racurs.ua/n162386-koronavirus-rezko-poshel-na-spad-za-vyhodnye-infografika.html

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Коронавирус в Украине резко пошел на спад за выходные. За минувшие сутки, 31 октября, вирус обнаружили у 13 тыс. 936 граждан. В больницы попали 3 тыс. 828 инфицированных.

Умерли от болезни 298 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания зафиксировали в Харьковской (+1 тыс. 227 случаев), Одесской (+1 тыс. 281 заражение), Львовской (+1 тыс. 166 инфицированных), Запорожской областях (+895 больных).

Прививку от коронавируса за прошлые сутки получил 117 тыс. 881 человек. Одну дозу получили 89 тыс. 546 людей, полностью иммунизированы — 28 тыс. 272 людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине продолжается в разгар распространения штамма «Дельта». Ученые установили, что привитые бустерной дозой имеют более низкие риски заражения коронавирусом, госпитализации, тяжелого течения заболевания и смерти.